طق الرقبة والجلطة.. والإرهاب الطبي

وأُوجِّه رسالة لبعض الأطباء والممارسين الصحيين المأسورين بشكل مفرط بمدرسة "الطب الغربي": هونًا عليكم.. فهو ليس علمًا مطلقًا لا عوج فيه ولا أمتا، وغيره منكر بواح!!.. وبلا شك، تلك المدرسة نجحت نجاحًا ضخمًا ومميزًا، وغير مسبوق في مجالات الطب المتعددة، لكن لا يجب أن يكون ذلك مدعاة لنسف أنواع المدارس الأخرى من الطب، هكذا جزافًا دون برهان، وخصوصًا مع الانفتاح العالمي على مدارس الطب الشعبي والتكميلي.