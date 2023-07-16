عنترة دوت نت

الطبيب: أهلًا، كيفك يا عنترة؟

عنترة: بخير.

الطبيب: أيُّ ريحٍ طيِّبةٍ أتت بك؟

عنترة: لم يَطُلْ ليلِي ولكن لم أَنَمْ ونفى عني الكرى طيْفَ ألم.

الطبيب: على الرحْب والسعة، أهو الحُب الذي خِفْتَ شجونه؟

عنترة: أشعر بأني مُشَتت، ففي كل موقع نت أجد تشخيصًا ودواءً مخالفًا عن الآخر لمرضي، لقد تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا طبيبي من أصدق ومن أتبع!

الطبيب: لا عليك يا عنترة، لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا.

عنترة: كيف؟ وأنا أشعر بأن فوضى عقلية عارمة تعتريني وكثرة شتات يقتلني!

الطبيب: أطمئن سنعالج مرضك بإذن الله، وقبلها مشكلتك مع النت، وتذكر (ما بين طرفة عين وانتباهتها يُغيّر الله من حالٍ إلى حال).