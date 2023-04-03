أستطيع التأكيد أن تأسيس مصنع الوقود الحيوي هو بداية عهد جديد في السعودية، يشهد الارتقاء بالصناعة السعودية، ويُعلي من شأنها، ويدفع بمسيرتها إلى الأمام، من خلال حرصها في المحافظة على البيئة نقية وخالية من الملوثات؛ وهو ما يعزز من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أُطلقت قبل أيام قليلة، ويؤسس لقطاع صناعي ضخم، قادر على تحقيق كل متطلبات الرؤية، من تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.