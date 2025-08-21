أيها المدير.. انظر لعين من تصافح

ولكي ندرك أهمية هذا السلوك، دعونا نتذكر أن القادة الكبار الذين تركوا أثرا في الناس لم يكونوا فقط أصحاب قرارات صائبة، بل كانوا مميزين في الإصغاء والتواصل وجعل كل من حولهم يشعر بأنه مهم. فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحداً لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو من يسحب يده، وكان يقبل بوجهه كله على من يحدثه حتى يشعر أنه موضع اهتمام كامل. وهذا أعظم مثال على أن القيادة الحقيقية تبدأ من الاهتمام بالإنسان.