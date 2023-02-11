في الاختلاف غنى..

إن حجم المسؤولية تجاه تجويد مخرجات التعليم ما هو إلا انعكاس لحجم الصلاحية، وهذا "مفتاح النجاح" الذي يستلزم وجود توازن بين الصلاحيات الممنوحة للمدير ومسؤولياته، وبالرغم من التطور التاريخي للصلاحيات المفوضة لمديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية بدايةً من عام "1392هـ" وحتى عامنا هذا؛ إلا أنها ما زالت تركز على الجوانب الإدارية والمالية، وتفتقد للصلاحيات التي تحقّق التنافسية الإيجابية بين الإدارات؛ فمن المأمول أن تكون هناك صلاحيات تمنح لمديري إدارات المناطق التعليمية تبرز عوامل التميز الناتجة من الاختلاف بين تلك المناطق، وتزيد من القدرة على الاستثمار الأمثل لها، وذلك بتوفير فرص تعليمية لكلا الجنسين تؤهّل لشغل وظائف المستقبل؛ من خلال التعاون المباشر بين إدارة التعليم والجامعات في كل منطقة؛ لتعزيز الشراكات وتحقيق التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي، بالإضافة إلى تفويض صلاحيات للتخطيط المشترك بينهما وتبادل المنافع فيما تمتلكه من نقاط قوة وفرص، ووضع أهداف وسياسة تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والثقافية والتعليمية فيها لتخريج طلاب تتناسب مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل.