"الدراما" التي يواجهها العاطل!

إن البطالة لدينا تختلف عن بقية دول العالم، طالما يوجد بيننا ما يوازي ثلثَي عدد السكان السعوديين يعملون في مجالات متعددة. فإذا كان هناك أزمة سكن فإننا نؤكد أن هناك أزمة بطالة. وإذا كان الهدف تصفير أزمة الإسكان فإن تصفير أزمة البطالة أولى؛ لأن البطالة أصعب مشاكل المجتمع، ونتائجها بكل شيء سيئة!! لذا علينا أن نستحث الهمم، ونصنع المبادرات؛ لمحاربة البطالة؛ فهي لا تقل جرمًا في حق الإنسانية.. فالتعطل افتقاد الأمل في المستقبل، وفَقْد الثقة في المجتمع؛ وهو ما ينعكس في زيادة السلبية، والانخراط في أنشطة خارج القانون أحيانًا.