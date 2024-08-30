الزواجات الجماعية.. للأيتام فقط؟

وهي -بلا شك- مبادرة جميلة، تقوم بها العديد من الجمعيات المتخصصة، وتستحق التقدير؛ لأن تلك الفئة بحاجة للوقوف معهم، ومساندتهم، وتسهيل الكثير من العقبات التي تقف في طريقهم حتى يكملوا حياتهم بالزواج وتكوين الأسرة.