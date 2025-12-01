من الرق إلى الكرامة الإنسانية… رحلة الإنسان نحو نفسه

جعل الإسلام العتق أحد أبواب القربات العظمى، وربط تحرير الرقاب بأكثر من موقف تشريعي وروحي، فجعله كفارة لكثير من الذنوب والأخطاء، مثل القتل الخطأ، والظهار، واليمين؛ في إشارة واضحة إلى أن تحرير الإنسان ليس خيارًا ثانويًا، بل طريقًا لتطهير النفس وتهذيب السلوك. كما شجّع النبي ﷺ على عتق الرقاب، وامتدح من يُنفق ماله في تحرير إنسان، وجعل ذلك من أعظم أبواب البر.