التغيير.. والمسؤول الجديد!!

التغيير من سُنن الله في الكون. وغالبًا ما يصاحب هذا التغيير مقاومة، وهذه المقاومة نابعة من (الإنسان عدو ما يجهل).. فيبقى الإنسان يقاوم هذا التغيير حتى يثبت له مدى جدواه، وملاءمته للحياة، وتتضح الفائدة منه، ويدرك أن هذا التغيير يصب في مصلحته الشخصية، أو في المصلحة العامة؛ وهنا يؤمن بهذا التغيير، ويدعمه، بل يسعى جاهدًا لتطبيقه.. بل يقاتل من أجل ذلك.. لكن هذا منوط بجدوى التغيير وفائدته للجميع، وأن يكون قابلاً للتطبيق.. وليس تنظيرًا على الورق.. ولا يكون تطبيقه متعبًا جدًّا حتى أنه قد يقضي على الفائدة المرجوة من وراء هذا التغيير.