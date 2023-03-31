الحديث عن الموت

كان لي صديق يحرص يوميًا، وخاصة الجمعة على إرسال إحصائيات عن الوفيات وأماكن الصلاة والدفن، مما يذكرني دوماً بما قاله لي أحدهم ذات يوم مازحاً إن أول خبر يحرص على قراءته في الجريدة هو النعي، فقلت ربما يبحث عن مريض يعرفه أو على وشك الموت، لكنه صاح ضاحكاً: لا! إنني أقرأ الوفيات كل يوم فقط لأتأكد من أن اسمي ليس موجودًا!