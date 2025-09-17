لماذا نعيد التجربة نفسها ونصل للنتيجة ذاتها؟

وما يجعل الأمر أشد ثِقلاً أن الخوف من العزلة يضاعف أثر الجروح والطفولة. كثيرون يختارون البقاء في صداقات سامة أو علاقات مرهقة بدل مواجهة الفراغ الداخلي. وهكذا يكتمل النسق: جرح لم يلتئم، وطفولة تفرض أثرها، وخوف من عزلة ثقيلة، كلها تسحب الإنسان إلى المسار ذاته. وعلم النفس بدوره لم يغفل هذه الظاهرة؛ فهي تُعرف في التحليل النفسي بمصطلح إعادة التمثيل (Repetition Compulsion)، أي ميل الإنسان إلى تكرار التجربة المؤلمة من دون وعي، وكأنه يحاول إصلاح الماضي أو السيطرة عليه، لكنه يجد نفسه أمام النتيجة ذاتها. وحتى علم الأعصاب يفسر الأمر بطريقته، إذ يُظهر أن الدماغ يفضل العودة إلى المسارات العصبية المألوفة، مهما كانت مرهقة، لأن إعادة استخدامها أقل تكلفة من تكوين مسارات جديدة. وهذا يوضح لماذا يكون تغيير السلوك صعباً في البداية، لكنه يظل ممكناً متى ما وُجد الوعي واتُّخذ القرار.