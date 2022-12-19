الضمان الاجتماعي المطوَّر.. حماية وتمكين

ومنذ أن صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 32) بتاريخ 02/ 04/ 1442هـ لتطوير الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق الاستقرار، وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحديثات، ووضع مؤشرات ومعايير الأداء، وتفعيل الأتمتة لتحقق المساواة والتكافؤ بين المستفيدين ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، التي بدورها عملت على تحديد احتياج الفئات المستهدفة، وتسخير وسائل الاتصال والتواصل الفعال كافة مع المستحقين لتقديم الخدمات من دون عناء أو مشقة للمستفيدين.