تخلص من "السامج" الذي بداخلك..!

٦- تدخل منزلك الجديد، وتتوقع من الجميع أن يباركوا لك، ويدعوا الله لك بالسعادة الدائمة، ولكن السيد سامج والسيدة سامجة يبدآن ملاحظاتهما المزعجة منذ دخولهما، فينتقدوا الحي وموقعه على الخريطة، والشوارع المحيطة بمنزلك، وشكل الرصيف، وكأنك رئيس البلدية! ثم تبدأ الانتقادات الداخلية على لون الرخام، وارتفاع السقف، والأثاث، وموقع المجلس، وباب (المقلط)، وألوان السجاد، ودواليب المطبخ!! حتى شكل كرسي دورة المياه ـ أعزكم الله ـ ناله بعض النقد والتشكيك في جودته!! وربما يتطور الأمر ليصل الشتم غير المباشر لجنسية العاملة المنزلية!!