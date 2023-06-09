السياحة العلاجية.. أين الترويج؟

قلة التكلفة الصحية تلعب دوراً كبيراً في جذب مزيدٍ من طالبي السياحة العلاجية (تقدر تكلفة عملية استبدال الركبة في الولايات المتحدة او بريطانيا بنحو 43 ألف دولار، في حين ينخفض المبلغ في سنغافورة الى 12 ألف دولار ويصل في الهند الى 9 آلاف دولار، علاج أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة من 15 إلى 20 ألف دولار أمريكي، بينما في تايلاند تُكلف نحو 6 إلى 12 ألف دولار أمريكي فقط).