لماذا أطلقنا هذه الأسماء على بكر أبو دمعة وبقية الشلة .!؟

في ذلك الوقت لم نكن ننادي بعضنا إلا بأسماء مستعارة لا يعرفها إلا نحن، أما كيف نختار الأسماء .!؟ فإليكم الطريقة : إننا نركز على كل واحد منا، ثم نرى ما يتميز به من أقوال أو أفعال، ونشتق منها اسماً يتلائم معها، و هذه بعض الأمثلة :