صناعة التاريخ السعودي

التقدم الاقتصادي السعودي لم تشهد به مؤسسات محلية فحسب، وإنما جاء في ثنايا تقارير صادرة من منظمات دولية، رأت أن السعودية -بدعم من قيادتها- تحقق كل ما تحلم به وتسعى إليه، معتمدة على سواعد أبنائها الذين أيدوا مسيرة التغيير، وسلكوا مسارها، متسلحين بالعلم والإرادة والعزيمة والرغبة الصادقة في إعادة كتابة التاريخ السعودي من جديد، وصناعة المستحيل، الذي تجسد في التفوق الفعلي على الدول الكبرى في مجموعة العشرين الاقتصادية، في إطار مفاجآت سارة، لم يتوقعها أكثر المتفائلين بنتائج رؤية 2030.