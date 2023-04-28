إنسانية قادة مملكة الإنسانية

كل يوم يمرُّ علينا يكتب ويسجل ويسطر لنا فيه التاريخ بمداد أغلى من الذهب مواقفَ وصورًا مشرقة لقادة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، في الأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية الكثيرة الجميلة والرائعة. ومن هذه الأعمال المباركة أنشأ خادم الحرمين الشريفين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي دُشنت أعماله في مايو عام 2015 انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي توجب إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته.. ويأتي امتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال؛ فهو يقدم جميع خدمات العون والمساعدة في جميع دول العالم، وهو مركز دولي رائد ومتخصص في إغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها، ورفع معاناتها؛ لتعيش حياة كريمة.