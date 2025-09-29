حلم المصنع الرقمي، خطوة نحو السيادة التقنية ..

عندما بدأت رحلة التّحوُل الرقمي لمنصة "اعتماد" في عام 2017م، لم يكن هُناك ما يُذكر فضلًا عن أن يكون ناضجاً ومتميزاً، لكننا في المنظومة المالية اعتدنا على ثقافة التحسين والتطوير المستمر، وبإمكاننا اليوم أن نقول إننا وصلنا إلى مستوى يتفوُّق على كثير من شركات التقنية المحلية، من حيث: الإجراءات التقنية، وأدوات التطوير، والأتمتة في كافة الأعمال، بالإضافة إلى بناء معمل لتجربة المستخدم يُعد من الأوائل على مستوى المنطقة، والوُصول إلى درجة استخدام التّوائم الرقمية (Digital Twins) في جميع مراحل تطوير التطبيقات داخل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهو أمر نادر جدًا.