الرياض تفتح ذراعيها للعالم في إكسبو 2030

وتتعدّد المكاسب التي جنتها المملكة في هذه الليلة التاريخية، فهي لم تحقق فقط الفوز بتنظيم معرض إكسبو 2030 بعد أن أقصت دولاً عريقة بحجم إيطاليا وكوريا الجنوبية، بل حققت مكاسب عديدة وفوائد عظيمة، ففي مجال العلاقات العامة أنجزت المملكة أكبر حملة لصالحها لم تكن لتتحقق لو أنفقت عليها عشرات الملايين من الدولارات، فإن يتحدث العالم أجمع عن السعودية، وتسهب وسائل الإعلام العالمية في وصف القدرات التي تتمتع بها والمستقبل المبهر الذي ينتظر أبناءها، فإن ذلك يعني الكثير، ولا سيما للقطاعات الواعدة مثل السياحة.