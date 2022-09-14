المرور في المملكة: تَطور.. تحديثٌ.. عِلم

منذ فترة ومع انطلاق الرؤية، ونحن نشهد عملًا حثيثًا دؤوبًا في الإدارة العامة للمرور في المملكة، والأمر بطبيعة الحال ضروري وملح للغاية، نظرًا لما تشهده المملكة مؤخرًا من توسع عمراني وسكاني، وزيادة في شبكات الطرق، إضافة إلى ما يشهده العالم كله من تطور تكنولوجي هائل في المنظومة العامة للمرور، وهذا يوجب على الإدارة العامة للمرور في المملكة أن تواكب كل هذا؛ بل وتسبقه أحيانًا؛ لأن الخلل في هذه المنظومة ليس فقط ممنوعًا؛ بل إنه خلل من النوع الذي يبدأ تأثيره السلبي مباشرة، وهذا ما يشكل ضغطًا كبيرًا على دائرة اتخاذ القرار في منظومة المرور في المملكة، وعلى وجه الخصوص في العاصمة الرياض؛ نظرًا لكِبَر مساحتها وكثافتها السكانية.