هل هذا البطل ضحية مثل؟!

"أنْفق ما في الجِيب، يأتيك ما في الغيب"، هذا مَثَل مشهور اتّبعته لأنني وجدته في أكثر من لغة من اللغات العالمية الحية ، أما المَثَل العربي لا أقبله إلا إذا زكّاه في المعنى مَثَلٌ في لغةٍ أخرى، فمَثَلنا العربي كشهادة المرأة، لا تُقبل إلا إن دُعِمَت بشهادة امرأة أخرى!