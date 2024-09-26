الشهرة الزائفة

"ما زال تأثير بعض المشاهير سلباً على المجتمع وعلى الأجيال مستمراً من خلال ما يتم تداوله، وكل ذلك لتحقيق العائد الربحي المادي. فنجد أن بعض هؤلاء المشاهير ليس لهم أدوار مجتمعية أو تسليط الضوء على منجزات ومعالم الوطن، وليس لهم أي دور في الترويج للسياحة الداخلية لدعم النهضة التنموية للوطن، على سبيل المثال. فقد انجرفوا خلف الشركات التجارية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعد أن أغرتهم وأغرقتهم بالأموال، حتى أصبح تأثيرهم يمتد إلى عقول أجيال الوطن القادمة، والتي يعوَّل عليها الكثير في خدمة الوطن في المستقبل. لقد غيروا أفكارهم ونهجهم وطريقة تفكيرهم، ونسفوا طموحاتهم، حتى أصبح الجيل يسير على نهجهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد هذا التأثير إلى من هم في وظائف، فتركوا أعمالهم بحثاً عن الشهرة، التي تأتي بالمال من خلال نشر ما هو خارج عن المألوف أو يتعارض مع القيم والمبادئ، والتي هم في الحقيقة غير مقتنعين بها. ولكنهم يفعلون ذلك في سبيل الكسب المادي بأسرع طريقة.