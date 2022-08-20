مهرجانات استنزاف الماء..!

أيهما أهم، الأمن الغذائي أم الأمن المائي؟ في رأيي إن الأمن الغذائي يمكن توفيره من الدول كافة، وبخاصة القريبة التي تنتج كميات هائلة من الخضراوات والفواكه، نستوردها وتُباع في أسواقنا بأسعار ممتازة دون أن نخسر نقطة ماء واحدة. أما الأمن المائي فلا نستطيع تأمينه في حالة الحاجة القصوى -لا قدر الله-؛ ولذلك يفترض الحفاظ على هذا المورد المائي من الاستنزاف. ومن أبرز عوامل الاستنزاف التوسع في الإنتاج الزراعي بدون حاجة، وما يصاحب ذلك من مهرجانات، تعطي مزيدًا من الشعور بضرورة التوسع في هذا القطاع.