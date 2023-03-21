حين يكون الصمت فضيلة..!

الكثيرون ممن حولنا يصبح حديثهم، وخصوصًا في حالات الاختلاف في وجهات النظر، مجرد "تلوث سمعي"؛ إذ لا يتوقفون عن إطلاق الاتهامات يمنة ويسرة، وعندها يكون الصمت منجاة وسلامة، ويضفي على صاحبه هيبة ووقارًا، ويمنح صاحبه الفرصة لتطوير حسه الإبداعي، وإنعاش ذاكرته، وتطوير نفسه، وإعادة تقييم مواقفه، ولاسيما في هذا العصر الذي ابتُلينا فيه بصخب الحياة المعاصرة، وضجيج المدن، وإدمان الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة؛ وهو ما حرمنا من الحصول على لحظات هدوء وصمت، نجدد فيها نشاطنا، ونستعيد صحتنا النفسية والجسدية.