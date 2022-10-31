تخطيط التعاقُب الوظيفي

من خلال ملاحظتي لكثير من المنظمات الحكومية، وبعض الشركات الخاصة، تجد أن خطط التعاقب الوظيفي وبرامج التأهيل والإحلال لقيادات الصف الثاني غير موجودة، ولا يؤمن بها كثير من قيادات ومجالس إدارات تلك المنظمات؛ ومن هنا أجد أن من واجبي تعليق الجرس، والكتابة عن هذا الموضوع المهم والرئيسي، الذي سأستعرض فيه خطوات ومراحل وبرامج التعاقب الوظيفي، ودورها في استقرار المنظمات والحفاظ عليها، واستدامة إنتاجيتها.