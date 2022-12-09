هدايا الورود للرجال.. (منقود)

المزعج والمستغرب وغير المألوف حينما تشاهد رجلاً قد جمع في أحضانه (بوكيه ورد) مليئًا بأنواع مختلفة من الورود ذات ألوان حمراء وصفراء وبيضاء، وتراه وهو متجه نحو صديق له أو قريب، ثم يضعه على سريره إن كان مريضًا، أو على طاولته وفي مجلسه أو مكتبه..!