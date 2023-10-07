غرامات المشاهير..!؟

كذلك الدعاية لبعض قطع غيار السيارات أو الإطارات المقلدة، التي أودت بحياة الناس، تعتبر من الأعمال السيئة التي يقوم بها بعض المشاهير. كذلك الدعاية لبعض شركات المقاولات التي تبني مساكن بلا ذمة أو ضمير؛ ليتورط فيها الناس، وتذهب أموالهم هباء منثورًا، تُعتبر من الأعمال السيئة التي تؤكد انعدام الضمير لدى بعض هؤلاء المشاهير.