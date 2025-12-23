تاريخ يُرتدى… وبشت ينتظر يومه العالمي

وحين نتحدث عن عالمية البشت، فإن الشواهد لا تحتاج إلى كثير عناء. يكفي أن ننظر إلى حضور ملوكنا وقيادتنا في المحافل الدولية، حيث كان البشت—ولا يزال—هو الزي الذي يميز المملكة عن غيرها. لقد أصبح البشت علامة سيادية بصرية، تُقرأ قبل أن تُشرح، وتُحترم قبل أن تُعرَّف.