الصقور والقيمة الاقتصادية

اختار النادي منذ انطلاقه أن يتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية للموروث، متجهًا نحو إعادة الصقارة لمكانتها، وتمنحها بُعدًا اقتصاديًا مستدامًا، ومع برامج متخصصة، تحولت الصقارة من نطاق الهواية الفردية إلى قطاع متكامل يشمل الإنتاج والتدريب والخدمات البيطرية، إضافة إلى السياحة والفعاليات الثقافية، وبهذا التحول، باتت الصقور جزءًا من اقتصاد يجمع بين التنظيم والاستثمار ويواكب متطلبات العصر.