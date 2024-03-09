"أنـا هـنا".. فـأيـن أنـتـم؟!!

من طبيعة بعض البشر حب "المحانكة" ولو على حساب حياته؛ فهذه المشاكسة وتلك المخالفة أودت به في دهاليز الجنايات، وصار من طائفة الصعاليك الذين يهيمون على أنوفهم، و"يتسدحون في البثوث"، ويحاولون جاهدين إيجاد الأثر المزعوم، وهم يعلمون أنهم يمضغون بأسنان غيرهم، ويلعقون المر طيلة حياتهم؛ بسبب نزوة أو شهوة شهرة، مرغت وجوههم في التراب، وداست أرجل البغي على أعناقهم، وأصبحوا مطية لمن لا مطية له حبًّا في الوصول إلى سراب المتابعين، وطمعًا في إثارة الفتن التي لن تكسبهم سوى التندر بهم، وأخذهم تسلية لملء أوقات فراغهم.