ثمار نخيل الشوارع ما وضعها؟

أمانة الرياض وبقية المناطق التي تنمو فيها هذه الشجرة المباركة أدركت هذا الأمر؛ وسارعت في زراعتها منذ زمن على نطاق واسع في الطرقات والممرات، وداخل الأحياء والحدائق، حتى تجاوزت أعدادها المليون نخلة تقريبًا، تنتج سنويًّا أطنانًا من التمور، حسب أعدادها الموجودة. لكن الملاحظ أن أغلب تلك الأشجار طالها الإهمال وعدم العناية والمتابعة (فقط سقيا)؛ ربما بسبب تكلفتها؛ إذ يستلزم الإنفاق على الشجرة الواحدة سنويًّا أكثر من 1200 ريال؛ ما يعني أن إجمالي تكلفة العناية بنخيل الشوارع يصل إلى مليار ريال، وهو رقم كبير، ولكن بحكم أنها موجودة يفترض التعامل معها بعناية أو إزالتها.. فالملاحظ أنها وقت الإثمار لا يتم تلقيحها، ولا يتم إبعاد الجريد الزائد؛ ما جعلها مصدر تشويه بدلاً من كونها شكلاً جماليًّا. وفي المقابل لو تم الاعتناء بها نستطيع إنتاج ملايين الأطنان من التمور التي يمكن توزيعها داخليًّا وخارجيًّا على المحتاجين، التي تؤكد علو كعب مملكة الإنسانية في تقديم العون لكل محتاج في أصقاع المعمورة.