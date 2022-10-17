البحث عن فضيحة!!

غير أن البحث فضيحة من هواة الشهرة وكسب أعلى الأرقام من المشاهدات والمتابعة من الناس يأتي عمدًا، والعين تشوف العين مع سبق الإصرار، والعمل على ذلك في كثير من المقاطع دون النظر إلى التبعات، أو أدنى مسؤولية للنتائج المترتبة على هذه الأفعال فيما بعد من ترسيخ مثل هذه الثقافة لدى النشء والأجيال القادمة ظنًّا منهم أن هذه الطريقة هي المطلوبة ولا بد منها للبروز..!!