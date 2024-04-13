عيدٌ.. بأيِّ حالٍ عُدت يا عيد؟!

بطبيعة الحال، وكما نلاحظ، ذلك السؤال طرحه الشاعر الفذ أبو الطيب المتنبي منذ عصر الخلافة العباسية، وما زال يُطرح وسيُطرح في كل زمان ومكان، وكل جيل يردد ذلك البيت الشهير كلما هلَّ هلال العيد في كل عام، وهو سؤال طبيعي، ويدل على أن الترابط الاجتماعي والتزاور الأسري لم يعد كالسابق بسبب الحياة المدنية التي طغت علينا، وعلى مجتمعنا، وعلى كل المجتمعات العربية والإسلامية؛ لتغيُّر الظروف، والاعتماد على التقنية (السوشال ميديا) السريعة في التهنئة، التي لا تغني عن التزاور، من باب صلة الرحم، خاصة الأقارب والأرحام، وليس فقط من باب العرف لدى كثير من الناس..!!