ولي العهد وكرامة المملكة

وقد وصف مصدر رسمي ما جاء في بعض التقارير بالأكاذيب، وقال ردًا على سؤال من كاتب التقرير: "من المؤسف أن المملكة معتادة على الادعاءات الكاذبة ضد قيادتها، وهي عادة ما تكون مبنية على مصادر سياسية خبيثة."

وعلى الرغم من هذه التقارير الخيالية، إلا أن الكتّاب يعترفون بأن سمو ولي العهد إنسان مستقيم ونظيف اليد، مثل والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وودود وواثق من نفسه ولا تفارق الابتسامة محيّاه. ونرجو أن تدوم هذه الابتسامة ويموت الشامتون بغيظهم.