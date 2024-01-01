دعوة للتفاؤل مع قدوم العام الجديد

في مقابل هذه النظرة الموضوعية هناك من يجلس وحيدًا حارمًا نفسه من متعة الإحساس بالأمل، بعد أن وضع نفسه خلف قضبان من اليأس والتشاؤم، وأصابه الإحباط بعد أن فشل في تحقيق أحد أهدافه أو بعضها، بالرغم من أن هذا الفشل يمكن أن يكون نعمة إذا كان الإنسان يمتلك قوة العزيمة والإرادة؛ ففي هذه الحالة يملأ دواخله بالرغبة في العمل، وتكرار المحاولة، والانطلاق من جديد.. ففي هذه الحالة يكون الإخفاق دافعًا للتجويد والنجاح؛ لذلك يجب أن نتحلى بالتفاؤل، ونملأ أنفسنا بالأمل، ونعمل لأجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا، ونكون أكثر ثقة في أن العام الجديد سوف يكون مليئًا بالخير والاستقرار؛ فالاستبشار يمثل أفضل بداية للعام الجديد.