القبول الجامعي بلا مكافأة...!

تتحمل الجامعات الحكومية عبئًا كبيرًا ومصاريف باهظة وطاقة استيعابية، تحتم عليها عدم تجاوُز عدد مُعيَّن بحكم وجود نفقات إضافية لكل طالب يتم قبوله. ومن أبرز تلك النفقات المكافأة الشهرية التي تُصرف للطلبة والطالبات، خلاف زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس مع ارتفاع عدد الطلبة، وغيرها من نفقات، ولكن الاقتراح أن تم تقنين تلك المصاريف في مقابل زيادة عدد المقبولين في الجامعات؛ فيتم تحديد المكافأة الشهرية للطلبة الذين يحققون نسبًا محددة في الثانوية العامة، وما عدا ذلك يتم قبولهم بدون صرف مكافأة، ويمكن زيادة أو توسيع القاعات؛ لتضم عددًا أكبر من الطلبة؛ ليتم ضمهم تحت أستاذ واحد، وبخاصة التخصصات النظرية التي لا تحتاج أصلاً إلى تركيز كبير مع الأستاذ.