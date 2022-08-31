مَن يُنقذ المجتمع من الأخبار المزيَّفة؟!

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مرتعًا لكل مَن هبّ ودبّ، وأصبح ينشر فيها الغث والسمين، والخبر الصادق والكاذب، دون أن تكون هناك مساءلة لمن يخرج عن الحقيقة.. فهناك من ينشر أخبارًا غير صحيحة، أو يهول من تلك الأمور؛ فيعطيها أكبر مما تستحق؛ وذلك لكسب متابعين أكثر، لكنه لا يعلم أن ذلك الفعل قد يؤثر على سمعة وطن بأكمله.. ففي الساعات الماضية تناقل المغردون خبر ما حدث في دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط على أنه حدث في رعاية اليتيمات؛ وهو ما أحدث لغطًا كبيرًا، دون معرفة الحقيقة التي ظهرت فيما بعد.