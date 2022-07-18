قمة جدة.. تعزيز القيم النبيلة أمام العالم

كان الجميع يتوقع أن تمنح الزيارة اهتماماتها القصوى بصورة كاملة للجوانب الاقتصادية، وخصوصًا مع تأثُّر إمدادات النفط والغاز لأوروبا، لكن كان لافتًا أن السعودية – رغم اهتمامها بالجوانب الاقتصادية – ركزت على تناول قضايا أخرى، ترى أنها لا تقل أهمية عن ذلك، وفي مقدمتها ضرورة احترام القيم الخاصة بالشعوب والمجتمعات، وهو ما قال عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – إن شباب السعودية سوف ينجح في نشر القيم الخاصة بالمجتمع التي قال إنها سوف تظل باقية ومحفوظة، وطالب المجتمع الدولي باحترامها بمثل ما نحترم نحن قناعاته وقيمه.