الإعلام "التخصصي".. الغائب الأكبر عن نهضة البلاد

والملاحظ أن أغلب المنظمات الحكومية والهيئات انتهجت في السنوات الأخيرة نهج الاكتفاء بالبيانات الصحفية وتوزيعها عبر منصاتها المختلفة، وإن كان هذا السلوك يعد خطوة جيدة في تحسين التواصل مع الإعلام، إلا أنه لا يعوض أهمية وجود صحفيين متعمقين متمرسين يمتلكون الخبرة الكافية في كل قطاع حيوي ناجز، القادرين على قراءة تلك البيانات بعمق وتحويلها إلى قصص إعلامية تبرز الأثر لا الحدث فقط.