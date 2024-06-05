"الحويزي".. صناعة المنجز بعمق "رؤية 2030م"

يؤكد "رئيس اتحاد الغرف السعودية" من خلال أعمال تشرفتُ فيها بالعمل على مقربة منه، على سياسة عمل ذات أبعاد إيجابية مستدامة، تتكئ على روح الفريق، والعمل الدؤوب، والعمل بشكل متوازٍ على المسارات المستندة لاستراتيجيات وغايات اتحاد الغرف السعودية. وروح القائد هذه هي التي تجعل الفريق يعمل بشكل متناغم ومنساب، نلمس أثره ليس فقط في حضور الاتحاد، وإنما أيضًا في أعمال الغرف التجارية؛ مما يثمر باستمرار في تحقيق أهداف متتالية، تصب في الصالح العام، وفي خدمة صورة الوطن المشرفة.. وفي كل ذلك تبرز الخبرات التراكمية لرئيس اتحاد الغرف فهو في مسيرته سبقت له خبرات هائلة وعضويات منها على سبيل المثال لا الحصر في: (مجلس الأعمال السعودي التونسي)، و(مجلس الأعمال السعودي الألباني والذي شهد اتفاقيات وتسهيلات كبرى)، بالإضافة لمسيرة مهنية حافلة في مسار الأعمال وريادتها والمنجز الوطني.