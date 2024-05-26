هل أصبحت الرياضة معول هدم؟

هذه المقدمة سقتها لأوضح لجماهير الكرة في السعودية، وفي مقدمتهم رجال الإعلام، أننا مقبلون على أحداث ليست كبقية الأحداث؛ فهي تحتاج منا جميعًا إلى الوقوف إلى جانب المسؤولين عن الرياضة لإنجاحها، ولن يتم ذلك في ظل ما يحدث حاليًا من تراشق بين الإعلاميين، أو جماهير الأندية، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ومع الأسف فقد انجرف في ذلك إعلاميون كنا نعدهم قدوة للمجتمع يُصلحون ولا يفسدون؛ فلقد أخذتهم العزة بالإثم؛ فارتكبوا المحظور في كتاباتهم ظنًّا منهم أنهم سيجدون التأييد والتفاعل مع ما يكتبون، وما علموا أنهم سقطوا من أعين الكثيرين؛ لأنهم أصبحوا معول هدم لأخلاقنا التي نشأنا وترعرعنا عليها، وبفعلهم هذا أصبحنا حديث الأوساط من حولنا، منتقدين ما يدور لدينا من إسفاف وتندر؛ فهذا يتهم الآخر بما ليس فيه، وذاك يصطنع أخبارًا كاذبة ليرضي مناصريه، بل إن الأمور وصلت إلى القذف والطعن في الشرف، ووصلت بعض القضايا إلى المحاكم، وتم إصدار الأحكام القضائية أو القانونية فيها، وخرج علينا أصحابها بعد ذلك معتذرين على ما بدر منهم.