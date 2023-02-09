عدا وظيفة طبيب استشاري!

جيمس هاتشينسون طبيب أسرة يبلغ من العمر 95 عامًا، يمارس مهنته في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، تَخرج في كلية الطب عام 1950، وافتتح عيادته عام 1953، الآن وهو في عامه الخامس والستين من الممارسة، لا يزال يرى المرضى أربعة أيام في الأسبوع، لديه إجابة جاهزة لأولئك الذين يسألون متى سيتقاعد "سوف أتدرب حتى يرتفع النهر" كما يقول؛ مشيرًا بضحك إلى أنه لا توجد أنهار في سان ماتيو".