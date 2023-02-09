عدا وظيفة طبيب استشاري!
جيمس هاتشينسون طبيب أسرة يبلغ من العمر 95 عامًا، يمارس مهنته في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، تَخرج في كلية الطب عام 1950، وافتتح عيادته عام 1953، الآن وهو في عامه الخامس والستين من الممارسة، لا يزال يرى المرضى أربعة أيام في الأسبوع، لديه إجابة جاهزة لأولئك الذين يسألون متى سيتقاعد "سوف أتدرب حتى يرتفع النهر" كما يقول؛ مشيرًا بضحك إلى أنه لا توجد أنهار في سان ماتيو".
ووفقًا لتقرير صادر عن AMA Insurance، وهي شركة تابعة للجمعية الطبية الأمريكية، فإن أكبر نسبة من الأطباء يتقاعدون بين سن 65 و70، وقد وُجد أن 29% يتقاعدون بين 60 و65 عامًا؛ في حين أن 31% بين 65 و70 عامًا، و14% بعد سن 75.
وغالبًا ما يتوقع الأطباء التقاعد حول سن الستين؛ لكنهم في الواقع يتقاعدون بالقرب من سن 69؛ وفقًا لمراجعة منهجية لـ65 دراسة نُشرت في 15 نوفمبر في الموارد البشرية للصحة، أجريت معظم الدراسات التي تم فحصها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا بين عامي 1978 و2015.
في العديد من البلدان، ظهر نمط على مدى السنوات الأربعين الماضية؛ حيث يمارس عدد من الأطباء الطب بعد سن التقاعد التقليدي البالغ 65 عامًا؛ وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، ويبلغ متوسط سن تقاعد الطبيب 65 عامًا. ولوحظ أن عدد الأطباء الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والذين ما زالوا يمارسون الطب بنشاط، تَضاعف أربع مرات بين عامي 1975 و2013.
متوسط سن تقاعد الطبيب عادة ما يكون أكبر من عامة السكان، والعمر في حد ذاته ليس المحرك الأول لرغبتهم في مواصلة ممارسة الطب، فجزء من هذا يتلخص ببساطة في الرضا الوظيفي (بالنسبة للعديد من الأطباء ممارسةُ الطب هي شغف وليس مجرد مهنة)، والعلاقات التي طوروها على مر السنين، وانجذابهم العميق لرعاية مرضاهم ما دام أنهم مستعدون وقادرون.
سبع سنوات في كلية الطب ومثلها في التخصص؛ يعني أن العديد من الأطباء لا يبدون في كسب دخل مُرضٍ حتى يبلغوا الثلاثين من العمر أو أكثر مقارنة بأقرانهم في المهن الأخرى، كما أن الستين لم يعد سن الشيخوخة؛ بل إن السنوات الذهبية تبدأ في سن 65، وتستمر حتى سن 80 وما بعدها.
ما زال الكثير من الأطباء يترنح ويضرب أخماسًا في أسداس، والبعض يحاول أن يستعين بصديق قانوني أو حكيم مختص عليم أو حتى طبيب قديم، بعد أن عجزوا عن فهم عبارة "عدا" في القرار الأخير الصادر قبل بضعة أيام، والمتضمن (جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد؛ ومنها الوظائف الصحية؛ عدا وظيفة طبيب استشاري).
خاصة أن هناك قرارًا صدر من مجلس الوزراء قبل أربع سنوات؛ وتحديدًا في سبتمبر 2018، ينص على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني حتى سن السبعين عامًا.
وإلى حينه ما زال الأطباء عاجزون حائرون، يفكرون، يتهامسون، يتخيلون يتساءلون في جنون، تقاعدهم كيف سيكون؟ أشياء وأشياء، إجابات واستنتاجات، كر وفر، ومحاولات، ويضيع كل هذا هباء! فمن يتكرم علينا ويوضح ماذا تعني "عدا"؟
الخاتمة..
سألني تقاعدنا بالهجري أم بالميلادي؟ ولو بالهجري لماذا زملاؤنا من الدول الشقيقة والصديقة تقاعدهم بالميلادي؟ وَعَدْتُه بالتفكير في الإجابة عندما أفهم ماذا تعني "عدا وظيفة طبيب استشاري".