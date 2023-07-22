كيف تصبح السياحة الداخلية خيارنا الأول؟

وما يبشر بتحقيق هذا الهدف المزايا العديدة التي تتفرد بها السعودية؛ لتصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية عالميًّا، ومن أبرزها ما تمتلكه البلاد من مواقع تراثية وأثرية وتاريخية، لا تُقدر بثمن، منها -على سبيل المثال- المواقع المسجلة في لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو العالمية، التي تتمثل في حي طريف،كأبرز موقع تراثي بالدرعية، وجدة التاريخية، والرسوم الصخرية في حائل، ومدائن صالح في العـلا، وواحة الأحساء، وآبار حمى بنجران.. وكلها مواقع تاريخية وأثرية ذات قيمة عالية، لا توجد في أي مكان في العالم، هذا إلى جانب احتضان السعودية أطهر بقعتين في العالم (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، اللتين تضمان الحرمين الشريفين، بجانب مواقع مقدسة أخرى.