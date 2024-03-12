«يوم العَلَم» اعتزازٌ بهويتنا الوطنية وقيمنا التاريخية

لذلك نجد أن تحديد قيادتنا الحكيمة يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا للاحتفاء بالعَلَم، باسم «يوم العَلَم»، لم يكن أو لم يأتِ من فراغ؛ إذ أصدرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أمرها الملكي الخاص بالاحتفاء بهذا اليوم الخالد في تاريخنا، وفاء وتكريمًا، وتجسيدًا لمعاني وقيم عديدة، كذلك نسبة لما يُشكِّله العَلَم من أهمية بالغة الأثر للدولة السعودية وسيادتها، كأحد الرموز الشاهدة على الملاحم والتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.