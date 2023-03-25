رحلة البحث عن الموهوبين

إن مواصلة رحلة البحث عن الموهبين لا تتوقف عند اكتشافهم، والإعلان عنهم، خاصة في دولة مثل السعودية، بعدد سكانها البالغ 35 مليونًا، وبمساحتها الشاسعة، بل يعقبها عمل طويل وشاق، يتمثل في التدريب والتأهيل والرفع من القدرات للموهوبين؛ حتى يتم صقل الموهبة بالصورة المطلوبة، وفقًا لأعلى المقاييس والمعايير العالمية، التي تعتبر الموهبة كنزًا يجب الحفاظ عليه، وتكثيف العمل في رعايته والاهتمام به.