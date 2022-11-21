الجوال وإفساد الأطفال!!

وحتى نكون أكثر واقعية ومصداقية فإن هذا الانفتاح الذي جعل العالم قرية صغيرة -كما يقولون- ليس شرًّا كله، بل إنه يحمل في دواخله الكثير من الإيجابيات والمنافع التي يمكن أن نجني منها فوائد كثيرة إذا استطعنا التعامل معها بالصورة المثلى؛ فهي توفر معلومات وأفكارًا مبتكرة، وتساعد الطلاب على اكتساب لغات جديدة، تُنمي مواهبهم، وتُوسع مداركهم. كما أنها تسهم في زيادة وعي الأطفال بالأحداث الراهنة، وتشجعهم كذلك على زيادة المشاركة الاجتماعية، وتعزيز الشعور بالانتماء، إضافة إلى مساعدتهم على التعاون مع زملائهم في الواجبات والمهام الدراسية.. وغير ذلك.