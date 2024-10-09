"الإخبارية".. وفن صناعة التغطية

تجاوزت العشرين عامًا من عمرها، وأصبحت في عنفوان الشباب قوة ونشاطًا، وكل يوم تزداد تألقًا وتجديدًا؛ فأضحت قناةً ناضجة واعية محترفة، تمتلك من الديناميكية الكثير، تنتقل بين المواقع مع شبكة مراسليها المجتهدين برشاقة، وإعداد جيد، وكاميرا ناطقة، ووعي كبير في الإضاءة، وأنظمة الصوت، والإخراج التنفيذي اليقظ دائمًا.. كما نرى شريطًا إخباريًّا ثريًّا ومتطورًا، "والعواجل" في وقتها تنطلق، وتظهر واضحة جلية، وهناك تصويب سريع في حال حدث خطأ لغوي.