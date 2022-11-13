السعودية الخضراء تبهر العالم

وبصفة السعودية منتِجًا عالميًّا ورائدًا للنفط، وعلى حجم المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، والتحديات البيئية، مثل: التصحر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديًّا للمنطقة "حيث إن 13 مليار دولار تستنزف من جراء العواصف الرملية في المنطقة كل سنة"، وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري الذي قلَّص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، فجاءت مبادرة السعودية الخضراء لتعمل على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.