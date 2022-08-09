السعودية من التأسيس للتجديد

يعود اليوم سليل المؤسس العظيم، ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله -، مجددًا لروح الدولة بالطموح ذاته، متجاهلاً فريق الانتقادات المعلَّبة الذي يمارس ويقلل من فرص النجاح، ويضع العراقيل، لكن سموه يمضي كالمؤسس في طريقه تاركًا خلفه كل حديث مكرور، وتحليلات خارجية، لا تدرك حجم التحول في كل شيء، تخطيطًا ورؤية وتحقيقًا للأهداف، ويحمل يقينًا راسخًا بأن ما يحدث يثير مخاوف عالمية من السعودية الجديدة.. فمع قيادتها العالم الإسلامي، وعمقها الاستراتيجي سياسيًّا واقتصاديًّا، ستكون خلال سنوات نقطة جذب للعيش والاستثمار والمستقبل الجديد بمُمكِّنات محفزة، ومستهدفات تتحقق.