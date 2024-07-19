مرحبًا هيل.. عد السيل!!

لقد شاهدتُ الاهتمام الكبير من أمانة الباحة بعدد من المتنزهات، التي تشهد تزاحمًا شديدًا؛ إذ إن معظم الزوار لا يجدون أماكن للجلوس، فيعودون من حيث أتوا للبحث عن أماكن أخرى، يقضون فيها بقية يومهم مع أسرهم، بينما يعود البعض الآخر إلى منازلهم وسط امتعاض من جميع أفراد الأسرة من هذا الموقف. نعم، يوجد هناك العديد من المتنزهات المنتشرة في المنطقة، لكنها لم تلقَ الاهتمام الكبير الذي يشهده متنزه رغدان ومتنزه الحسام؛ فالخدمات فيها قليلة، والمستثمرون يتهربون من الاستثمار فيها خوفًا من الخسارة؛ فلا يوجد فيها ما يشجع الزائر وعائلته من ألعاب مختلفة إلا ما ندر، يتسابق الأطفال عليها. وقد تحدث بعض المشاجرات عندها.